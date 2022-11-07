台南防疫、六都第一！台南市長黃偉哲今(7日在臉書分享一部《後疫情的療癒力》影片，當中流轉著兩年多來的回憶。他高喊：「台南防疫、六都第一！」並懷抱感恩的心表示，這項成就有你有我的努力，更要感謝所有醫護防疫英雄，在第一線的守護。

「市民朋友們晚安，睡前跟你借個8分鐘好嗎？」黃偉哲在臉書發佈影片表示，「台南防疫、六都第一」，這項成就有你有我的努力，更要感謝所有醫護防疫英雄，在第一線的守護。

黃偉哲感性表示，我們一起從這部《後疫情的療癒力》影片當中，流轉著兩年多來的回憶。