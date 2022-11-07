近期一名俄羅斯海軍陸戰隊弟兄寫信控訴部隊的「無能指揮官」，因俄烏雙方在東部頓內茨克（Donetsk）地區激戰，短短四天俄軍折損將近300名兵力和一半軍備，他要求普丁總統必須知道前線真相。

綜合《每日郵報》(Daily Mail Online)、《莫斯科時報》 (The Moscow Times)報導，2日俄軍為奪回關鍵補給路線的控制權，對頓內茨克西南邊村落帕夫利夫卡(Pavlivka)的烏克蘭守軍發動攻擊，不過四天後卻損失慘重；對此，一名俄羅斯第155海軍步兵旅的弟兄，以匿名方式寫信批評穆拉多夫 (Rustam Muradov) 和艾哈邁多夫 (Zurab Akhmedov) 兩名將軍「災難性計畫」，為了得到好處，儘管處於戰略劣勢，仍逼迫大家強行推進，才短短四天就失去至少300人和一半的軍備，包括傷亡及失蹤。

該控訴信原先寄給俄國濱海邊疆區州長科熱米亞科（Oleg Kozhemyako），昨日(6)由官媒戰地記者斯拉德科夫(Alexander Sladkov)所公布，字裡行間透露對上層的怒火，強調「害怕被抓去扛責任，『偉大的指揮官』正在隱瞞並自行減少折損數量，除了炫耀其他都不會，還稱我們為砲灰…」

最後，該匿名弟兄還要求拿到的人要親口將這些不堪內幕告知普丁或國防高層，並盡快成立獨立軍事委員會。

斯拉德科夫表示，這意味著兩天內該旅就有63名士兵身亡，人數遠超過1990年第一次車臣戰爭。