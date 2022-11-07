台南市莊姓女律師擔任沈姓男子的辯護律師時，涉嫌在沈男被檢方、法院問訊時，分別與另名男律師以筆記紙寫下一些偵訊內容，並於沈男被法院裁定收押禁見後，由莊女將寫有偵訊內容的筆記紙，交給沈男妻子及張姓友人觀看，張某還拿手機拍下筆記紙的照片。一審依非公務員洩漏國防以外的秘密消息罪判處莊女徒刑3月、緩刑2年，並命判決確定後6月內支付15萬元給公庫。此案還可上訴。

判決指出，另名張姓男子的兒子於2021年11月28日凌晨被李姓男子打傷，事後張男指使沈姓男子等4人駕車前往打人的李男住處，持西瓜刀逼李男上車後，載往一處高爾夫球場。分持球棒、西瓜刀，將李男毆打、砍殺重傷，經搶救才脫險。

案發後2天，張男被收押；沈男等人逃亡數天後出面投案，沈男也被依涉殺人未遂、妨害自由等罪嫌重大、有串滅證之虞，裁定收押禁見。

沈男投案當天，受委任的男律師在沈男於南檢接受訊問時，以筆記紙寫下一些偵訊內容；隔天莊姓女律師在台南地院執行業務時，也在同一張筆記紙的下半部，寫一些案情內容。

事後，莊女在律師事務所內，將這張筆記紙拿給沈男的妻子與張姓友人觀看，張男還拿手機拍下筆記紙的內容。

台南警方於2021年12月23日持法院搜索票前往張男住處搜索時，在張男的手機發現這張筆記紙的照片，進一步查出莊姓女律師涉嫌洩密，將她移送法辦。

台南地方法院審理後，認定莊女犯下非公務員洩漏國防以外的秘密消息罪，判刑3月、緩刑2年，並命判決確定後6月內支付15萬元給公庫。