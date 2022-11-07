政論節目主持人劉寶傑。(圖／本報資料照)

國民黨台北市議員徐巧芯6日在臉書貼出數張照片，踢爆民進黨台北市長候選人陳時中摟人妻、還十指緊扣，砲轟是鹹豬手。民進黨立委范雲說徐巧芯是冷血無知，政論節目主持人劉寶傑則質疑范雲，張淑娟被羞辱，范雲也沒講半句話！

國民黨台北市議員徐巧芯6日晚間在臉書貼出照片，爆料民進黨台北市長候選人陳時中與友人餐敘，但陳時中疑似微醺，一直摟著一位人妻，還握著她的手，「白話文就是傳說中的鹹豬手啦」！

徐巧芯說，10月6日晚間6點多，頂級粵式餐廳「喆園」，用餐的包廂是喆園最大的VIP「喆園廳」，一晚低消要價8萬。

徐巧芯表示，陳時中狀態或許是微醺吧，一直摟著一位人妻，還握著她的手，一直到幕僚催促才依依不捨的離去，白話文就是傳說中的「鹹豬手」啦！

民進黨立委范雲批徐巧芯，任何這種拿女性傷痛做政治指控的話，非常冷血和無知。徐巧芯認識當事人嗎？請不要把女性面對性騷擾的傷痛，做這種無知的攻擊。

民進黨立委范雲。（資料照片）

徐巧芯今（7）日晚間在《關鍵時刻》回應，范雲也不認識陳佩琪，陳佩琪在擦地的時候，范雲不是第一個跳出來說柯文哲很可惡？但林秉樞打高嘉瑜的時候，范雲不願意評論！

此時劉寶傑激動說，張淑娟被羞辱，范雲也沒講半句話！徐巧芯砲轟范雲，這就是雙重標準！