在美國通膨飆上40年新高之際，今年感恩節晚餐民眾荷包恐要大失血。根據多份調查指出，受到萬物皆漲，今年在家準備感恩節大餐成本將比去年高出逾1成。富國銀行指出，由於包括火雞、馬鈴薯等主要食材費用都比往年貴，外出用餐可能還比較便宜。

根據美國勞工統計局的調查指出，今年在家準備感恩節大餐成本要比去年同期增加14.9％。市調機構IRI根據截至10月16日為止的前四周零售價格計算，也推算今年感恩節大餐的成本要比去年多出13.5％。

IRI客戶互動部門負責人史提爾（Alastair Steel）還指出，即使業者提供折扣，準備該餐點的費用仍比去年貴，他解釋主要原因是火雞、其他肉類、飲料與配菜等成本都已調漲。

勞工統計局表示，今年受到極端氣候與爆發禽流感疫情等影響，使得通膨居高不下。今年到9月底，若未經季節因素調整，食品雜貨價格已狂升13％。

富國銀行發布報告指出，由於火雞、蔓越莓和馬鈴薯這些感恩節晚餐主要食材都比往年任何時間還貴，出外享用感恩節大餐的花費可能還比較低。

該銀行食品和農業綜合企業部門經理魯賓(Brad Rubin)表示，對4口之家的小家庭而言，外食聽起來可能有點奢侈，但實際上卻較為便宜。至於對大家庭而言，規模經濟將讓外出用餐更加划算。

根據農業部經濟研究服務局的統計數據，今年感恩節大餐的主角火雞，成本比去年高出23％。這也意味消費者若要買一隻8到16磅的冷凍火雞，可能每磅要支付1.64美元。

因此富國銀行建議若要節省成本，民眾不妨改以雞肉和豬肉來取代火雞，儘管如此，雞肉價格年增17.2％、豬肉也年增6.7％。

此外，推動感恩節大餐成本攀高的還包括雞蛋上漲32.5％、奶油上漲25.8％和麵粉上漲17.1％。水果和蔬菜的漲幅較小、約為7.3％。