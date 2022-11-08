英鎊兌美元匯率自2007年觸頂後便陷入長期跌勢，今年一度跌到趨近平價。由於英國食物倚重進口，英鎊貶值將加重食品通膨壓力。

英鎊近幾個月走勢猶如坐雲霄飛車，英國政府9月稍晚公布不得人心的「迷你預算」後，英鎊暴貶至1.1美元，10月底首相與財政大臣換人，激勵匯率回升至1.16美元。不過英國央行上周澆息激進升息預期，示警英國已經進入史上最長的衰退期，英鎊又重挫至1.11美元。

近期英鎊兌美元匯價皆創下1984年來最低紀錄。回顧2007年中全球金融危機時期，1英鎊能換到2美元，2015年4月還有1.5美元，待到2022年初只剩下1.3美元。

經濟學家指出，英鎊中長期呈現貶勢，對英國經濟帶來各種影響。最顯而易見的就是進口品價格變得更貴，理論上貶值能提升出口競爭力。

美國布朗大學國際經濟學教授布萊斯（Mark Blyth）指出，問題在於英國非常依賴進口，將近三分之二的食品是從國外進口，實質有效匯率下滑0.1，食品價格便會快速上揚。

布萊斯表示，英鎊貶值除了打擊家庭，也會對經濟造成更深遠的影響。消費支撐英國經濟，價格上漲就好比對消費課稅，衝擊經濟成長引擎。

此外，倫敦商學院經濟學教授波茲（Richard Portes）表示，英國倚重外國貿易，意味著貨幣貶值對價格造成巨大影響。雖然尚未有證據顯示貶值對進口商品的需求產生顯著影響，但理論上可因貶值受益的出口，也沒有明顯增加。

波茲指出，自1971年英國政府允許英鎊自由浮動後，英鎊貶值也成為長期趨勢。鑑於英國的生產力和競爭力遜於貿易夥伴，預料英鎊跌勢將會持續。

波茲表示，英國的經常帳赤字是靠資本流入支應，因為投資人認為英國資產仍具吸引力。倘若投資人認為吸引力下滑，英國資產可能降價吸引投資人資金，英鎊恐進一步下探。