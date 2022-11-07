對於民進黨台北市長候選人陳時中被踢爆「醉摟人妻」一事，國民黨台北市議員候選人高揚凱勸陳時中，不要再演出一副忠厚老實的虛擬人設，不如直接拿起紅酒杯高歌一曲，好好做自己，大家看的也不會那麼地彆扭。

高揚凱今（7）日在臉書表示，陳時中又被拍到應酬失態，除了酒後牽手摟人妻之外，用餐的地方相當高檔，據說私人包廂一餐最少要八萬元。

高揚凱直言，他自己雖然年輕，但也知道民進黨起家靠的就是廣大基層老百姓的支持，但如今又有哪一個平凡的基層老百姓，可以一餐吃上八萬塊？

高揚凱認為，所有的台北市民都跟他一樣，希望陳時中不要再演出一副忠厚老實的虛擬人設，不如直接拿起紅酒杯高歌一曲，好好做自己，大家看的也不會那麼地彆扭。

高揚凱也痛批，衛福部儼然已經成為陳時中的附隨組織，民進黨的選舉機器，雖然這種黨國不分、公私不分的事情，在民進黨已然謂為常態，大家早已在這六年見怪不怪。

高揚凱呼籲，衛福部應該公布十四個讓高端通過的審查專家名單，這樣不僅可以還高端一個清白，以昭公信，也能還陳時中一個清白，更還衛福部一個清白。此舉可謂皆大歡喜，大家都清白以後，晚上又可以再找間餐廳，好好喝上一攤！

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