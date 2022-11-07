美國國防高等研究計劃署(DARPA)把1架黑鷹直升機改裝無人飛行，然後在沒有任何人或人類指導的情況下，完全自動執行運輸，以及醫療緊急救援任務，這套系統稱為「矩陣」(Matrix)，名字源自著名的科幻電影駭客任務。這可能是未來運輸直升機的新形態。

新阿特拉斯(New Altas)報導，這架無人化黑鷹直升機，原先與標準模式沒有什麼不同，DARPA將原本直升機的駕駛艙，改成自動化系統 (ALIAS)，並結合了塞考斯基的「矩陣自主技術」(Matrix)，就變成了一架完全自動化的無人直升機，它並不是簡單的遙控，而是AI系統可以執行所有飛行程序，包括飛行前的動力、輔助控制、風速檢查，以及起飛和著陸等等。此外，直升機甚至可以在沒有人工監督的情況下，對緊急情況做出適當的應變反應。

將模擬傷者(右)運給無人直升機。(圖/Sikorsky )

由UH-60A改裝的無人黑鷹，先由兩名飛行員將直升機飛到起點，然後打開Matrix，之後就只是持續監看。為了模擬運輸與救援工作，機艙內搭載了228公斤模擬人類血液，然後飛向136公里外的指定地點，還必須保持60公尺高度，在山谷中迂迴飛行，以避免被發現。

進行吊掛運輸的無人黑鷹。(圖/Sikorsky )

抵達目的地後，就算是完成了機艙運輸任務，接著黑鷹直升機安裝了一具12公尺的吊索，垂掛有1,179公斤的艙外載荷。重新起飛後，地面操作員以安全無線電和平板電腦，命令直升機轉移到新位置，釋放吊掛負載，著陸並等待，同時將代表傷亡人員的「假人老兄」運進機艙內。

黑鷹接下來要飛向醫療站，同時直升機通信系統的BATDOK健康監測設備也必須時時回傳模擬傷員的狀況，並將重要讀數，即時轉發給醫療站。

Sikorsky and DARPA Autonomous Black Hawk Flies Logistics and Rescue Missions Without Pilots on Board

地面管制員所做的，就只是輸入直升機的下一道任務命令，至於直升機的飛行操作過程都全靠Matrix，如此複雜的任務，這架無人黑鷹直升機竟然都成功完成。

塞考斯基創新部部長總監齊賓斯基(Igor Cherepinsky)說：「顯然Matrix的飛行操作相當有效，提高了飛行安全性和可靠性。我們相信 Matrix 技術現在已經準備好提供給陸軍使用了。未來， Matrix技術還能夠應用到本公司研發中的的SB>1「挑戰王」( Defiant X) ，與「突擊者X」(Raider X )高速雙旋翼直升機。」