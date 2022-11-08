由臺北市政府客家事務委員會(以下簡稱客委會)指導，財團法人台北市客家文化基金會(以下簡稱客基會)主辦，於11月6日(日)正式在誠品電影院A廳舉行「2022客家紀錄片製作暨放映活動—客藝風潮」首映活動。

活動首次播映兩部完整的紀錄片，今年紀錄片主題聚焦於表演藝術，分別是「音樂領域」及「戲劇領域」的兩個不同面向。音樂領域的紀錄片《熱血麥客風》是紀錄曾榮獲「第三十屆金曲獎最佳客語歌手獎」的樂團主唱—楊淑喻，而戲劇領域的紀錄片《扮戲人生》，主角則是記錄曾榮獲「客委會客家貢獻獎・傑出成就獎」的彭雅玲。

《熱血麥客風》以「吉那罐子樂團」的主唱楊淑喻與團員們的故事為主軸，道出楊淑喻如何運用豐富的創作風格，搭配不受侷限的中西曲風類型，創作客家歌曲之故事。

《扮戲人生》則是以彭雅玲團長所帶領的「歡喜扮戲團」為核心，述說著彭雅玲如何從完全不會客語，到因為想與家人有連結而開始學習客語，甚至到西元1995年還創立了口述歷史劇團—歡喜扮戲團。歡喜扮戲團到全臺灣各地的小鄉村向年長者蒐集口述歷史故事，將受訪者的生命故事編輯並轉化成舞台的演出。

客委會副主委池婉宜表示：過往客基會舉辦影展，深知臺灣客家影片產量稀少的瓶頸，因此今年特別投入紀錄片的製作，期望用影像讓觀眾看見客籍藝術家們如何克服不管是生活中，還是創作路上所經歷過的挫折，以及如何將客家精神與文化融入在作品中。首映會現場，觀眾們隨著片中主角的故事，一起感動，一起落淚，是一次非常難得的體驗。

此次影展完整版影片也於即日起在臺北市客家文化主題公園的官方Youtube上架供民眾觀賞。