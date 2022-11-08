大陸黑龍江省哈爾濱五常市一輛救護車，在運送女腫瘤患者何女回家途中半路坐地起價，病患回家不久去世，此事引發網友關注。死者兒女指控，54歲的母親半路被120司機拉拽，收費則從事前打電話說好的不超過人民幣1200元（約新台幣5316元），到最後收費3140元（約新台幣1萬3912元），母親到家2分鐘就去世了，家人至今氣憤難平。

《極目新聞》報導，何女家屬透露， 54歲的母親患有惡性腫瘤，在哈爾濱市一家醫院治療，最近被醫生告知時日無多，所以就想將母親接回家，在家裡陪伴她走過最後的時光；27日晚間，家人撥打電話叫救護車，當時對方說收費不會超過1200元，半路卻被告知需要繳納多種費用，家人不同意，差點被司機趕下車。

無奈之下，患者家屬只好支付3140元，然而經過一番折騰，時間已是28日淩晨1時25分，何女回到家後大約2分鐘就去世了。對此，五常市人民醫院表示，該輛救護車非五常市人民醫院所有，當時醫院的那名接線員已經被開除，正在接受有關部門調查。

對此，警方指出，何某祥為黑龍江峻博醫療救援公司經營者。10月28日淩晨，在五常市人民醫院120急救中心值機員王某介紹下，何某祥駕駛新購置的懸掛臨時牌照的救護車（該救護車無合法經營手續），與其雇傭的隨車護士王某睿一同轉運病人。

途中，王某睿以被褥費、針劑費、消毒費等名目提高價格，強迫被害人支付高額費用，何某祥以返回出發地或半路停車的方式強迫被害人支付。目前，何某祥、王某睿、王某已被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。下一步，公安機關將依法查處，嚴厲打擊，絕不姑息。

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