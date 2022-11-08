「2022臺灣國際衝浪公開賽」將於11月12日在臺東金樽漁港盛大開幕，今年賽事邁入第十二年之際再度回歸國際等級，臺東縣政府與世界衝浪聯盟(World Surf League，簡稱WSL)共同合作舉辦巡迴積分賽，包括男子短板QS3,000積分賽及女子短板QS5,000積分賽，兩場巡迴積分賽總獎金達8萬美元。本場也是WSL今年在全球的最後一場高積分賽，連續8天賽事吸引來自世界各國頂尖選手報名參賽，爭奪進入明(2023)年度WSL全球僅8場，僅次於世界總冠軍賽的CS挑戰賽(Challenger Series)的資格。

今年活動安排「特殊表演賽」，邀請臺東在地青少年、臺灣資深長板代表、知名藝人代表等衝浪好手加入，其中包括被譽為國際衝浪界「明日之星」的Jarvis Earle，這位來自澳洲年僅18歲的衝浪好手受支持極限運動的品牌Red Bull邀請，將來到金樽絕佳浪點精采戰浪，歡迎有職業選手之夢的衝浪愛好者一同交流。Jarvis Earle表示：「很期待這次與家人來到臺東，體驗臺灣最棒的浪點，期待能夠遇見一樣喜歡衝浪的朋友們，來場衝浪技巧的交流。」歡迎衝浪迷及攝影愛好者們來到現場親自感受年輕活力、挑戰極限的衝浪表演！

(圖／臺東縣政府提供)

除了精彩賽事，活動期間還推出周邊體驗：「衝浪好好玩」系列活動包括衝浪導覽解說、SUP立式划槳( Stand Up Paddle)體驗、海洋廢棄物手作課程等；以及「臺東挺好的」系列活動，邀請民眾動手玩創意，包含月桃編織、手做植物皂、創意藤編等在地元素DIY，讓大家親身感受臺東部落文化精粹。參加周邊體驗活動之虞，更不要錯過「Surfing fast, Eating slow 金樽浪慢食集」，品嘗道地海洋風味美食，感受臺東獨特的慢食文化。

(圖／臺東縣政府提供)

縣府交觀處表示，臺東金樽浪點是國內衝浪運動具高度挑戰性的最佳場域，吸引許多國際知名衝浪好手前來，歡迎全臺旅人「東漂」沿著台11線慢遊漫走，在美好的秋季親身與太平洋談場戀愛，感受衝浪運動所帶來心靈與生活的悸動。詳細報名資訊將陸續公告在臺灣國際衝浪公開賽臉書粉絲專頁，請大家持續追蹤最新消息！

活動詳情及最新消息請見官方網站、FB粉絲專頁及IG。(臺東縣政府 廣告)