我最早是從新聞網站讀到這個故事。當時是二○一七年末，報導的標題是：瑞典神秘怪病。九歲女童蘇菲已形如槁木超過一年，動也不動，了無反應，不與人溝通，不吃不喝，甚至不睜開眼睛。事實上，她有很長一段時間只是靜靜躺著，似乎渾然不覺時光流逝。

該篇報導附有一張蘇菲的照片。她裹著一張粉紅毯子，背後黃色條紋的壁紙上釘著幾張孩子的塗鴉─也許是她發病前畫的。照片背景不是醫院，她躺在自家臥房床上。雖然她對外界毫無反應，但醫學檢查證明她的大腦健康無恙。掃描不但沒能解釋她為何陷入昏迷，反而顯示她沒昏迷。醫生群對她無計可施，只好請她家人帶她返家自行照顧。她就這樣躺了數月，沒有好轉，也沒有惡化。

雖然報導標題把蘇菲的病寫得猶如無解之謎，但內文其實已透露原因。蘇菲一家原本是俄國人，遭到當地黑幫迫害，逃到瑞典尋求庇護，蘇菲曾經目睹母親被人毆打，父親被警察逮捕。他們一家逃離俄國，抵達瑞典後沒多久，蘇菲就發病。所以醫生合理假設她的病是心理因素造成的。

身為神經學家，我很清楚心理對於身體所能發揮的力量，也許比大多數醫生都更明白。我不時看到因為心理機制、而非身體疾病失去意識的病人。我認為這種現象一點也不罕見，甚至稱不上不尋常。許多轉介給我的病人以為自己是癲癇，但他們至少有四分之一是解離型癲癇或心身症癲癇。這種個案為數不少，在我的執業生涯裡不算異數─來神經科求診的病人，可能有高達三分之一其實是心身症。他們的身體症狀是真實的，也的確導致他們失能，只不過那些症狀不是疾病所致，而是心理或行為因素造成。不論麻痺、失明、頭痛、暈眩、昏迷、顫抖，還是任何一種你想得到的症狀或失能，都有可能是心身症。而當然，心理因素不只可能引起神經問題，也可能影響身體任何一個器官，造成各式各樣的症狀，從皮疹、呼吸困難、胸痛，到心悸、膀胱問題、腹瀉、胃痙攣……幾乎無所不包。

然而，儘管這類病症隨處可見，很多人還是心存懷疑，認為它們不像其他醫療問題那麼「真實」。我承認，我不懂大家為什麼小看心理對身體的影響，因為我知道身體會以各種方式對我說話，不論我想不想聽：我的姿勢會隨心情而變；即使我不想透露對別人的觀感，一沒控制好表情就等於昭告天下。既然內在世界會化為外在動作，說心理問題可能致病似乎並不過分。在我看來，「身體為心理代言」應該是不證自明之理，但我有種感覺，不是每個人都像我一樣，把身體變化和想法意念的關連看得這麼理所當然。所以，見到一個孩子因為極端壓力而出現僵直（catatonic）問題，大家才會如此詫異又困惑不已。

(為閱讀需要，部分擷取內容有些許調整。

【內容簡介】

在瑞典邊境，數百名難民兒童陷入類似睡眠的狀態數月至數年；紐約上州的勒洛伊鎮，中學女生出現非自願抽搐和痙攣，並且像傳染病一樣傳開；哈薩克邊境一座城鎮，上百位居民在當地礦業沒落後陸續得到昏睡病；尼加拉瓜的密托斯基族人，少男少女常見陷入癲狂，發作時力氣大到能單指扳開木頭……

這些個案用醫學儀器都查不出任何病變，然而其症狀與痛苦都無比真實，該如何解釋？

蘇珊・歐蘇利文身為腦神經與癲癇權威，因而成了各地出現集體心身症和文化依存症候群時的諮詢對象，遂展開一場足跡遍布全球的田野調查，記錄下各式各樣的人們向他訴說的精采故事。讀者彷彿跟著她踏上一趟醫學推理之旅，也走入那一個個飽受創傷的家庭，聽見它們獨特卻不知如何向人述說的動人故事。

書中除了以多方角度理解不同個案的病症生成背景與他們的生活，分析關鍵的「生理—心理—社會」模式，還探討幾個重要問題：精神疾病該由誰來定義？又是什麼形塑出不同文化間痛苦與壓力的表現狀態？在沒有醫學檢驗結果提供解釋之下，患者承受著什麼樣的質疑與汙名？

作為一位畢生信仰西方醫學的科學家，歐蘇利文書寫自己內心衝撞與反覆辯證的過程，探討輿論觀感和媒體報導對事件的影響，最後並提出叩問與反思──試圖單靠科學解決複雜的社會壓力與創傷問題，是否亦可視為另一種逃避；在面對心身症時，除了專注於令人費解的症狀，我們是否也能有一種柔軟的視角，欣賞隱於其中充滿韌性的生命之美。

【作者簡介】

蘇珊‧歐蘇利文Suzanne O’Sullivan

都柏林聖三一大學醫學系畢業，專精神經學與臨床神經生理學。曾任職英國皇家倫敦醫院，現為倫敦神經學暨神經外科手術國家醫院顧問，並為英國癲癇學會專家。二○一五年亦取得倫敦大學伯貝克學院之創意寫作碩士學位。

專精複雜型癲癇研究與功能型神經障礙，亦對心因性障礙症特別有興趣。前作《It''s All in Your Head》在探討心因性生理疾病（心身症），曾獲得英國皇家生物學會圖書獎，以及英國衛爾康基金會圖書獎肯定。前作《腦內風暴：頂尖神經科醫師剖析離奇症狀，一窺大腦異常放電對人體的影響》獲得英國《衛報》年度最佳書籍。