晶圓代工龍頭台積電薪水高、福利好，是許多科技人出社會之後的目標，一名正在讀研究所的網友說，他畢業後想以台積電或美光製程為求職目標，但擔心自己在大學時的成績並不好，未來會影響到出路，貼文一出引發網友討論，有過來人建議，現在認真加強在研究所的成績和所學的比較重要，鼓勵原PO還有機會翻身。

原PO在Dcard發文指出，他畢業於輔仁大學，目前就讀於成大理工研究所（非電類），論文方向與薄膜和材料有關，而他最近陸陸續續看到學長姐在應徵預聘，自己未來也想以台積或美光製程為目標，但透露在大學時期成績並不好，恐會影響到之後找工作。

原PO並提出兩個問題，首先是大學成績不好是否會影響很大，他說自己在半導體物理、工程數學、甚至普物這些課程都有重修過。其次想詢問有沒有補救方法，希望鄉民們給他意見。

其他網友紛紛表示，「其實沒差吧，我男友中興機械，普物跟工數都重修過，現在一樣在中科當台積製程」、「大學成績不好，你可以把握研究所」、「非電資沒差，成績好不好都是去產線」、「實驗室有學長大學學店，碩班修一些簡單的課程刷書卷，之後進聯發科給你參考」、「輔大學長告訴你…有差，但你碩士還來得及的話就是面試時證明給人看」、「你這學經歷，80%當設備20%當製程，沒人在意你的成績啦」。

《遠見雜誌》先前報導，當前半導體人才短缺問題空前嚴重，以國內指標企業台積電為例，過去非「台交清成」碩、博士生不用，如今不僅向私大、技職生釋出實習、工作機會外，還跑到校園搶學生。一位封測廠人資長直言，「私立科大一直是封測業重要人力來源，打死都不相信台積會搶我的人。」據悉台積電也開始向南部的雲科大、虎尾、南臺、崑山科大要學生。