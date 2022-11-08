桃園一名張姓男子去年與15歲少女交往，期間10度與少女發生性行為，直到少女懷孕並產下1子，張男的犯行才曝光。桃園地院審理時，張男認罪，法官考量張男認領少女所生的小孩，並承諾共同扶養等，不宜重判，酌情後依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交等10罪，應執行6月徒刑。可上訴。

判決書指出，張男自2021年6月間結識年僅15歲的少女，同年7月兩人開始交往，但張男明知少女年僅15歲，卻10度與少女在住處發生性行為，導致少女懷孕並於今年3月產下1子，張男的犯行才終於曝光。

桃園地院審理時，張男坦承犯行，且認領少女所生的孩子，協議由2人共同行使負擔權利義務，法官審酌少女與社工的意見後，為了使少女與幼子能受到張男的經濟扶助與照顧，認為不宜量處過重的刑期，兼衡張男的犯罪動機、情節及其生活與經濟狀況等一切情狀，依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交等10罪，均累犯，各處2月徒刑，應執行6月。可上訴。

根據刑法第227條，對於未滿14歲之男女為性交者，處3年以上10年以下有期徒刑。對於未滿14歲之男女為猥褻之行為者，處6月以上5年以下有期徒刑。對於14歲以上未滿16歲之男女為性交者，處7 年以下有期徒刑。對於14歲以上未滿16歲之男女為猥褻之行為者，處3 年以下有期徒刑。第1項、第3項之未遂犯罰之。