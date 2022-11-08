活動辦理義剪、二手物品維修、環境整潔及供餐服務。（圖／花蓮縣環保局提供）

資源循環再利用的理念和社區服務，與永續發展目標（SDGs）的永續城鄉、責任消費及生產內容相符。（圖／花蓮縣環保局提供）

在科技日新月異的時代，民眾在家手機一滑、一點，各項新式家電，即刻就送到家中，而許多二手電器，就只剩下被汰換的命運。科技的進步的確帶來了方便，卻也帶走了人們惜物的心、動手維修的能力，也順帶耗盡地球珍貴的資源。

因此花蓮縣環境保護局為推廣資源循環再利用，配合花蓮縣志願服務協會，深入社區辦理資源回收宣導活動，並由大大小小近30名「黑手志工」，辦理義剪、二手物品維修、環境整潔及供餐服務，藉由社區二手物維修服務，將物品重新賦予新的生命。

花蓮縣環保局與花蓮縣志願服務協會已配合3場次推廣活動，10月2日假永興村活動中心辦理第4場推廣活動，現場由「黑手志工」們依據專長及興趣編組，成立鐵馬修護組、家電修護組、義務剪髮組、美食烹煮組及環保宣導組，現場民眾紛紛驚嘆表示「怎麼有那麼好的事？」除了義剪、義修等服務之外，中午還有免費「供餐」，而環保局也在現場進行資源回收有獎徵答，培養民眾資源回收相關知識，參與相當踴躍。

花蓮環保局表示，資源循環再利用的理念和社區服務，正與永續發展目標（SDGs） 17項發展目標中，永續城鄉、責任消費及生產內容相符，我們皆在為更美好的世界而努力；未來，期待有更多民眾能夠愛物惜物，減少資源浪費，並減少一次性用品產生，共創美好環境。