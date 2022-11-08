俄烏戰爭開打後，俄羅斯遭歐美國家強力制裁，許多跨國企業紛紛撤出俄羅斯，當地經濟陷入困境，但周邊國家卻也因為俄羅斯人大量流入，迎來相當可觀的經濟成長，哈薩克、亞美尼亞、喬治亞及土耳其都因此獲益。

綜合外媒報導，許多跨國企業撤出俄羅斯後，開始尋找替代選項，加上一些俄羅斯企業也跟著外移，這些國家受到青睞，哈薩克總統Kassym-Jomart Tokayev就透露，已經有超過50家跨國企業從俄羅斯遷到哈薩克，還有上百家俄羅斯企業準備或已經移到哈薩克。

此外，亞美尼亞今年的經濟成長率有望達到13%，許多俄羅斯的IT產業高階人才正往亞美尼亞遷移，央行主席Martin Galstian表示，受過教育的優異人才進入亞美尼亞，IT領域的高階人才成長25%，這會對我們帶來長期的正面影響。

喬治亞的狀況與亞美尼亞相似，今年經濟成長率有望達到10%，但快速的經濟成長卻也衍生租金成本上漲、弱勢資源受排擠等後遺症，有專家警告，喬治亞需要小心謹慎面對此事，因為這種快速成長有可能是短期現象。

土耳其是北約組織中唯一一個沒有制裁俄羅斯的國家，他們也因為俄羅斯陷入困境而獲益，今年第二季經濟償率達7.6%，超乎市場預期，且俄羅斯人已經成為土耳其物業的主要買家，土耳其法律規定擁有價值達7.5萬美元的不動產就能申請永久居留權，吸引不少俄羅斯人。