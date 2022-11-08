國民黨台北市議員徐巧芯6日發布數張照片，質疑民進黨台北市長候選人陳時中對人妻牽手、摟肩，引爆各界討論。而一份最新街頭民調顯示，大量的年輕女孩都不能接受，表達「真的好噁心」、「不行啊，怎麼可以這樣」等語，甚至更猛酸陳時中「高端是有壯膽功能嗎？」引發討論。

《中天新聞》節目〈盧秀芳辣晚報〉7日派出記者「辮子妹」張卉林，針對陳時中被踢爆牽手、摟人妻進行街頭民調，而許多年輕的女孩紛紛表示「有點噁心吧，人家老公在旁邊，又是公開場合，為什麼還要牽人家老婆？」、「不行啊，怎麼可以這樣」、「我不會喜歡這樣跟別人肢體接觸」、「心裡感覺不舒服，這是吃豆腐」、「當然不行啊，老公就在旁邊欸」、「高端是有壯膽功能嗎？」、「女生都不會牽了，幹嘛跟男生牽」，甚至也有男性民眾認為「我是老公一定氣炸」、「現在在選舉的風頭上，應該要注意形象」、「不會讓我老婆跟他有肢體碰觸，人家明明就是結婚了，還去牽手這說不過去吧」。

但也有少數民眾認為「沒差」，「又沒怎樣，有怎樣也沒差」、「感覺對了就來啊」，至於綠營側翼挖出前總統馬英九和徐巧芯合照的畫面，民眾則認為「合照就還好吧」、「這就是牽拖啊」、「看到馬英九可能會尊敬，是粉絲的合照我覺得OK」、「拍照真的還好，是友好的象徵」，很多民眾都表示，陳時中這樣的舉動根本就是趁機吃豆腐。