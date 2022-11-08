新北警方日前查獲中壢詐騙集團囚虐32人，另有3人已經死亡，堪稱台灣版柬埔寨事件。國民黨桃園市議員黃敬平近日接獲匿名吹哨者爆料，其實桃園市政府10/14早該知情，要是內政部警政署刑事局和桃園市政府警察局有重視民眾報案電話的話，原本那3個人也許不用死。

囚虐事件震驚社會，但其中內幕卻不為人知，臉書粉專「政客爽」7日在臉書發文指出：你知道嗎？中壢詐騙集團囚禁事件，原本那3個人也許不用死！黃敬平議員接獲吹哨者爆料，原來一個月前就接到報案，但完全沒動作、不處理，吹哨者手上更有報案時間軸、電話錄音等相關證據。

「既然一個月前就接到報案，為什麼桃園政府處於擺爛狀態？」政客爽質疑，豆腐燦不是說桃園治安最好嗎？不處理就沒新聞這樣看起來比較好？最後還是新北警方來救人，桃園真的臉都丟大了！

原來黃敬平早在6日已在臉書發文爆料：各位應該都知道，昨天發生了讓全台震驚的大新聞──新北警方查獲「中壢詐騙集團囚虐32人，另有3人死亡」堪稱台灣版柬埔寨事件。而除了要注意新北警方這次救出尚活著32人以及死者有3人以外，敬平得在這很沉痛地告訴大家：「那3個人原本有機會獲救的」要是中央內政部警政署刑事局和桃園市政府警察局有重視民眾在10月14號報案(且持續致電表示事情不尋常及嚴重性)的話。

黃敬平並PO出與吹哨者的對話內容，該民眾提到：民：「錄音檔，可以給你，但請消音受害人名字，畢竟個人隱私（黃：好的，當然）」、「不轉刑事，一直協尋」、「今天被別人破案，真丟臉」、「主要是報案很早」、「10/17失蹤第三天，就往上找人」、「不理」、「對報案日期」、「就會知道，%^@!有多慘」「問一下，我的臉書要不要先下掉，之前貼的照片，跟先關閉」、「畢竟，我怕被肉搜」。