遊戲實況主劉偉健（Toyz）曾是電玩遊戲「英雄聯盟」（LOL）前世界冠軍，因涉毒品罪被起訴勒戒40天，為了不耽誤論及婚嫁的女友奈奈，做出分手的決定。不過，兩人今年7月被拍到街頭親密，疑似復合，但Toyz近日證實已分手，更公開吵架的內幕，竟然跟林襄有關。

Toyz昨（6日）在YouTube頻道上傳新片，主題為整形相關的議題，他自爆過往的女友都有進廠維修，不認為這有什麼。看到網友追問跟奈奈的戀情，Toyz回應：「我就把奈奈的東西都刪了咩，就分手了咩！不要再來問我了，她已經不會在我的世界裡面出現了，也不會復合了好不好！」

Toyz更透露跟奈奈交往期間，兩人曾為了林襄而吵架，原來他當時創了一個臉書小帳來賣遊戲帳號，載了林襄的性感照當大頭貼，結果勒戒期間，奈奈看到後超生氣，寫信狂罵Toyz：「XXX這個賤種，寧願看林襄照片打手X，都不跟我打P，我再也不會找你了，掰掰！」還用英文轟Toyz是噁男。

為了證明所言不假，Toyz亮出當時的手寫信，並對鏡頭發誓：「我絕對沒看林襄的照片打手X」，但奈奈就是不相信，甚至說不想嫁給他了，Toyz苦笑道：「真的不嫁給我了，但至少要還我清白嘛！」

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