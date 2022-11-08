社群媒體推特的新老闆、億萬富翁馬斯克今天呼籲美國選民，在期中選舉投票給共和黨候選人，因為他認為總統與國會由不同政黨掌控，才能遏制兩大黨出現最嚴重的逾越濫權行為。

馬斯克（Elon Musk）在推特（Twitter）向他的1億1400萬追蹤者發了推文：「共享權力能遏制兩大黨最嚴重的逾越濫權行為，因此我建議國會選票投給共和黨，因為總統是民主黨籍。」

他的推文還寫道：「鐵桿的民主黨人或共和黨人從不投票給另一方，所以獨立選民才是真正決定由誰掌權的人！」

法新社報導，馬斯克先前表示，他計畫取消前美國總統川普（Donald Trump）的推特禁令，但時間不會在11月8日期中選舉投票之前。

川普因為質疑2020年總統大選結果，去年1月號召支持者前往華府抗議，結果支持者一度攻占國會大廈，並釀成多人死傷，他的推特帳號因此被停用。（譯者：陳彥鈞）1111108