【愛傳媒簡秀枝專欄】約夏．貝爾（Joshua Bell）小提琴獨奏會亞洲巡演，就要在台灣落腳，這是位國際化又接地氣的傑出音樂家。

大家最耳熟能詳的，莫過於他喬裝街友，在地下道拉奏小提琴，平常在音樂廳聽他的演出，少說也要上百塊美金，但他親臨地下道現場，用義大利老琴，拉奏音樂廳級的經典曲目，路過民眾，竟然連佇足多看兩眼，或者，給幾枚銅板都很有限，社會的偽善，莫此為甚。

若干年前，在英國愛丁堡音樂節，密集地欣賞了約夏．貝爾多無所不能，包括獨奏會、三重奏、室內樂，以及與樂團合作的協奏曲演出，他的琴藝出群，音色絕美，令人神往。

約夏．貝爾來過台灣多次，獨奏家的安排外，還包括他以音樂總監身分，帶著著名的聖馬丁學院管弦樂團，他身兼首席與指揮，多才多藝，也是讓人回味無窮。

因為疫情的阻隔多年後，約夏．貝爾參加今年巴哈靈感音樂文化協會「大師系列」，約夏．貝爾 將與彼得．杜根 （Peter Dugan）組合演出。11月26、27日，分別在台北國家音樂廳與高雄衛武營音樂廳，為台灣觀眾帶來最精湛難忘的演出。

作為索尼古典唱片的專屬藝術家，約夏．貝爾錄製了40多張專輯，曾獲葛萊美獎、水星獎、留聲機大獎和德國古典音樂獎等。

2019年秋季貝爾在亞馬遜音樂平台上發行的《蕭邦夜曲》編曲，是首張該類古典音樂的經典。

2016年的專輯《布拉姆斯之愛》包括與聖馬丁學院、伊瑟利斯和鄧克合作的19 世紀曲目。貝爾與聖馬丁學院合作的2013年專輯，由貝爾指揮貝多芬的《第四號》和《第七交響曲》交響曲，在美國《告示牌》排行榜上，排名第一。

這回在台灣演出曲目包括：

1、舒伯特（Schubert）《D大調第一號小提琴奏鳴曲，作品384 》

2、貝多芬（Beethoven）《C小調第七號小提琴奏鳴曲，作品30》

3、布洛赫（Bloch）《曲調》選自《巴爾興組曲》，作品47

4、拉威爾（Ravel）《G大調第二號小提琴奏鳴曲，作品77》

約夏．貝爾的音樂神采，自有一定高度，而他悲天憫人，人道關懷，也時時體現在各大媒體社會版面上，是位接地氣，有溫度、有情操的國際音樂家，機會難得，值得南北跑場，兩場一齊聆賞。

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：獨奏會海報截圖。

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