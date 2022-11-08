投資人關注美國期中選舉和本週稍晚公布的通膨數據之際，華爾街股市今天走揚，4大指數全面收漲。
道瓊工業指數勁揚423.78點或1.31%，收32827.00點。
標準普爾指數上漲36.25點或0.96%，收3806.80點。
那斯達克指數揚升89.27點或0.85%，收10564.52點。
費城半導體指數上漲52.39點或2.18%，收2450.62點。（譯者：陳彥鈞）1111108
投資人關注美國期中選舉和本週稍晚公布的通膨數據之際，華爾街股市今天走揚，4大指數全面收漲。
道瓊工業指數勁揚423.78點或1.31%，收32827.00點。
標準普爾指數上漲36.25點或0.96%，收3806.80點。
那斯達克指數揚升89.27點或0.85%，收10564.52點。
費城半導體指數上漲52.39點或2.18%，收2450.62點。（譯者：陳彥鈞）1111108
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