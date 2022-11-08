翁家明與俞小凡結婚21年，近來女方重心放在家庭而淡出螢光幕，許久未公開露面。上月底時報周刊CTWANT記者在宜蘭的登山步道，捕獲野生翁家明，而他身旁還有一位長髮、身材纖細的女子同行，原以為是好友相約，但當女子拉下口罩，得以一窺廬山真面目，原來正是俞小凡！俞小凡一度用口罩擋住眼睛，對於路人注目明顯已經感到不自在，曾紅極一時的瓊瑤女郎，現在就是享受低調平凡的女子。

現58歲的俞小凡，當年外型甜美、氣質出眾，是炙手可熱的一線女星、家喻戶曉的瓊瑤女郎，代表作品有瓊瑤劇《婉君》、《三朵花》等。近年她把重心放在家庭，照顧一對子女，低調淡出人們視線，讓死忠鐵粉們甚是思念，上次露面是2020年跟翁家明合體接拍廣告，風采及優雅依舊。

翁家明濃眉大眼先被認出，俞小凡經過人群時一度用口罩遮住整張臉。（圖／林俐瑄攝）

野生翁家明上月底在宜蘭礁溪林美石磐步道現蹤，他即便戴著口罩，招牌的濃眉大眼仍是有很大的辨識度，延路一直被婆婆媽媽們認出，而他身邊有一位身形纖細的女子，女方明顯避諱眾人目光，無法認出身份。

當時下著小雨，原以為兩人會因雨作罷回程，沒想到他們非常有冒險精神，沒有雨具、帽子，仍是冒著雨往山上去，且腳步出奇地飛快。約半個小時後，兩人親密地牽著手下山，此時女方終於脫下口罩，但經過人們眼前時，她一度用口罩遮住整張臉，突如其來的舉動更加引人注意，而仔細端詳神韻，就是好久不見的俞小凡。

59歲的翁家明時常在臉書上紀錄他登高、溯溪、野炊的自在生活，體力勇猛。俞小凡兩年前受訪時，被問會不會跟老公一起去登山，她笑回「我要先練一練才行」，說翁家明登山很專業，要準備登山杖及專業配備，且選的路線頗有難度，讓初學者的她怯步。

翁家明與俞小凡當年拍戲結緣，已結婚21年。（圖／報系資料照）

翁家明後來PO出跟俞小凡一起爬山的照片，放閃稱道：「今天運氣特別好，有好天氣，還有美女相伴，路上風景美，同行的人更美！」看來翁家明已成功讓她愛上山林，經歷過婚姻風暴的他們，現在經營著一樣的嗜好，如同他們牽手下山這幕，感情堅定而緊密。

本刊致電翁家明，他笑說該步道對他們夫妻來說只算是「散步」的等級，「那天不是爬山，是散步吧！平常我跟小凡就常常一起散步，有年紀更需要運動，不然會衰老得快。小凡她接下來也有些工作的安排，要做些準備。」他也透露有嘗試帶俞小凡爬難度更高的山，「爬過兩次她就卻步了，但她還是很有冒險的精神。」

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