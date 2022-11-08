五月天從12月23日起，將在桃園國際棒球場舉辦8場「諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會」，日前更暌違近兩年推出單曲〈你的神曲〉，讓粉絲們相當興奮。但時報周刊CTWANT接獲爆料，表示五月天日前找來許多樂手參與拍攝，但卻因天候不佳，讓樂手們的樂器淋雨，引起不少討論。
在臉書匿名社團中，也有人發文提到「聽說某數字樂團今天拍MV，讓好幾百個樂手的樂器淋雨，錢給很少超時還沒補貼車馬費，幫音樂人們qq」，不少團名中有數字的樂團都在留言區被提起，這篇貼文投稿的時間為10月29日，五月天剛好就是在這一天於桃園田徑場拍攝，9月時網路上就有人在找臨演，與文章中所說的不謀而合。
此外，還有位參與拍攝的樂手在限時動態發文，大罵：「五月花這次的劇組狗幹雷，動線規劃差，還讓樂手樂器淋雨好幾個小時。」還抨擊現場服裝師的審美觀很可怕，火大說：「把70分的人打扮成30分，錢才2100根本糟蹋人。」
不過後來這位樂手將相關文章刪除，並說因為自己情緒問題，在網路上出言不遜，發出道歉聲明，表示：「對不起造成工作團隊的傷害及困擾，今後我會好好注意公開言論的方式，珍惜演出機會並且愛惜劇組準備的服裝，懇請給我改過自新的機會。」
對於讓樂手們的樂器淋雨一事，五月天所屬的相信音樂回應：「戶外拍攝天氣不確定性較高，現場準備許多雨衣備用，天候不佳時也緊急提供遮蔽與覆蓋，很感謝當日願意參與的夥伴，辛苦大家了。」
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