五月天從12月23日起，將在桃園國際棒球場舉辦8場「諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會」，日前更暌違近兩年推出單曲〈你的神曲〉，讓粉絲們相當興奮。但時報周刊CTWANT接獲爆料，表示五月天日前找來許多樂手參與拍攝，但卻因天候不佳，讓樂手們的樂器淋雨，引起不少討論。

五月天被爆料在拍攝時，讓眾多樂手的樂器淋雨。（圖／翻攝自靠北樂手臉書）

在臉書匿名社團中，也有人發文提到「聽說某數字樂團今天拍MV，讓好幾百個樂手的樂器淋雨，錢給很少超時還沒補貼車馬費，幫音樂人們qq」，不少團名中有數字的樂團都在留言區被提起，這篇貼文投稿的時間為10月29日，五月天剛好就是在這一天於桃園田徑場拍攝，9月時網路上就有人在找臨演，與文章中所說的不謀而合。

有位樂手在限時動態大罵五月天的拍攝動線以及服裝師的審美觀很差。（圖／翻攝自IG）

此外，還有位參與拍攝的樂手在限時動態發文，大罵：「五月花這次的劇組狗幹雷，動線規劃差，還讓樂手樂器淋雨好幾個小時。」還抨擊現場服裝師的審美觀很可怕，火大說：「把70分的人打扮成30分，錢才2100根本糟蹋人。」

生氣大罵的樂手事後刪除相關文章，並發出道歉聲明。（圖／翻攝自IG）

不過後來這位樂手將相關文章刪除，並說因為自己情緒問題，在網路上出言不遜，發出道歉聲明，表示：「對不起造成工作團隊的傷害及困擾，今後我會好好注意公開言論的方式，珍惜演出機會並且愛惜劇組準備的服裝，懇請給我改過自新的機會。」

五月天所屬的相信音樂回應現場有準備雨衣，並提供遮蔽與覆蓋。（圖／相信音樂提供）

對於讓樂手們的樂器淋雨一事，五月天所屬的相信音樂回應：「戶外拍攝天氣不確定性較高，現場準備許多雨衣備用，天候不佳時也緊急提供遮蔽與覆蓋，很感謝當日願意參與的夥伴，辛苦大家了。」

更多 CTWANT 報導