全球景氣趨緩之際，精英電腦（2331）第三季合併營收75.54億元，較第二季高峰季減三成、年減一成，不過稅前淨利5.71億元、稅後純益近4.1億元，分別季增32％及19％，更有較去年同期增長近2.5倍及近4倍的表現，拉抬單季稅後每股盈餘（EPS）達0.74元，雙雙站上24個季度以來新高。惟其單季營業淨利0.41億元，則季減83％、並年減36％，營益率收斂至0.54％。

精英於7日召開董事會，通過第三季財報，同時亦通過新任執行長一案，將由董事長鍾依文兼任，人事案即日生效。精英表示，2022是其脫胎換骨的一年，面對大環境不利及相對嚴苛的條件下，採行精益生產的「石頭擠出水」管理策略持續發揮效益，不僅獲利增長，亦推升其第三季毛利率回升至12％以上的高檔，較上季及去年同期增長逾2.5個百分點。

累計其前三季合併營收257.97億元、年增15％，毛利率9.75％，營益率相比去年同期已轉正、達1.11％，累計稅後純益9.29億元，稅後EPS 1.67元，營收及獲利同創近七年同期新高。

展望未來，預期整體市場大環境惡化及客戶去化庫存等影響未退，精英內部除持續做好風險控管、以「增加利潤」為主軸，並運用「生產力中心」、優化各項流程及改善溝通工具的軟硬體設備，同時透過管理激勵，讓員工積極朝正向的發展，進而帶動公司營運朝健康方向前進。精英重申，現已從「石頭擠出水」跨入「石頭變鑽石」階段，後續亦將往「挖掘更多鑽石」方向邁進。

鍾依文並表示，未來一年仍極具挑戰卻也充滿機會，然精英全體同仁有信心，即便在困難的環境中也能有序成長，推動營運成績更上一層樓。