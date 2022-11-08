外資今年以來持續增加對電信三雄的持股，外資持有中華電自年初的16.1％、截到4日增加至18.9％、台灣大增加至15.39％、遠傳增加至25.39％，目前外資持股比重，遠傳亦居電信三雄最高。

受到美國升息、電子股庫存壓力等全球景氣衰退影響，台股今年以來重挫近6,000點，遠傳（4904）受惠於獲利成長，股價在七月初一度創下87.6元歷史新高，創下今年以來最高漲幅35.6％，雖然後勢股價疲弱，但截至7日為止，股價仍創今年以來6.45％漲幅，在台灣前50大市值公司多家重量級權值股股價跌勢不小情況下，仍成為台灣前50大市值公司中漲幅最高的公司

台灣大法說會將於10日登場，遠傳法說會將在11日舉行。

法人分析認為，市場未來觀察電信產業發展趨勢，將關注在各家公司的成長性，尤其以EBITDA及EPS為兩大指標，至於挹注成長性的主要動能，則以5G表現為重點，中華電信今年年底以完成1萬2,000座5G基地台為目標，以及30％用戶滲透率目標，台灣大5G用戶目前每月增加1％用戶滲透率，遠傳的5G用戶滲透率有機會年底超過30％滲透率。

市場人士分析指出，今年以來全球股市動盪，台股從1,8619一度跌至12,629近6,000點的跌點，7日收在13,223點，電信三雄屬價值型股票，股價相對大型權值股來得抗跌，一向扮演資金避風港。

中華電前三季合併營收1,572.4億元，EPS為3.62元，營收達成率、營業淨利達成率、稅前淨利達成率、EPS達成率皆大幅超越財測目標。

台灣大自結前三季合併營收1,216.0億元，稅後EPS為3.03元，電信服務營收續創109年1月以來新高。

遠傳前三季合併營收647.83億元，EPS為2.17元，扣除去年7月活化資產的營業外收益影響，年成長率達19.8％，EBITDA、EPS均超越財測目標。