國民黨台北市議員游淑慧的留言，獲得破千網友按讚。（圖／截自管碧玲臉書）

國民黨台北市議員徐巧芯6日公布民進黨台北市長候選人陳時中餐敘照片，質疑陳伸出「鹹豬手」，對台北市聯醫松德院區副院長李雅玲牽手、摟肩。民進黨立委管碧玲則護航稱，那是因走到階梯路面高低差時，大家互相扶持的「溫暖鏡頭」，更嗆「徐巧芯下跪求饒，都不必原諒她！」國民黨台北市議員游淑慧則現身回嗆「把八張連圖一看，幾乎沿路都把人家摟著牽著」，痛批管邏輯混亂，獲得破千網友按讚。

管碧玲昨（7）日在臉書發文稱：「徐巧芯下跪求饒，都不必原諒她！更多的照片出來了，那是走到有高低差、階梯的路面時，大家互相扶持的溫暖鏡頭！敏宜在關照丁醫師，副院長和執行長在關照阿中，是副院長牽著阿中，不是阿中牽著副院長！走路時候，大家互相關照著安全的美德，被抹黑成齷齪邪惡的造假胡說！徐巧芯這種惡劣行徑，下跪求饒，都不必原諒她。」

游淑慧則現身回應，指出管碧玲刊出的照片根本還沒走出門口，哪來的階梯？且把八張連圖一看，陳時中幾乎沿路都把李雅玲摟著、牽著，質疑「難道又要推給女方自己靠過去嗎？」且旁邊還有陳的重要祕書，如果喝醉需要人家扶，旁邊的祕書跟隨扈在幹嘛？按管敘述的是「你照顧我、我照顧妳」的美好劇情，那陳的祕書明明在旁邊，不照顧自己的老闆，卻讓李來照顧陳；而李不關照自己的老公丁醫師，又讓紙風車執行長張敏宜來關照，實在有點混亂。

游淑慧的留言獲得超過1100個讚，網友紛紛留言：「游淑慧讚啦！」「女戰神現身！一句話電爆民進黨」、「人妻先生就在旁邊，怎麼可以這麼理所當然的摟」、「陳時中把手放開！」「這種動作，到底把女性當成什麼了？」

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