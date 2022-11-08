籃網解雇總教練納許（Steve Nash）之後，外傳新帥人選將是塞爾提克總教練烏度卡（Ime Udoka），然而該計畫面臨強烈反對聲浪，力勸老闆蔡崇信重新考慮是否聘用烏度卡。塞爾提克將烏度卡禁賽1季，同時允許烏度卡接觸其他球隊，所以籃網願意的話是可以挖走他的。
根據NBA記者史坦（Marc Stein）報導，反對雇用烏度卡的原因是籃網內部麻煩已經夠多了。班西蒙斯（Ben Simmons）各種理由無法上場還要領取3545萬美元高額年薪，戰力充沛的厄文（Kyrie Irving）不知為何迷上了信仰與歷史，甚至得老闆和Nike出面懲治才迫使他回頭。
杜蘭特（Kevin Durant）季外請求「賣我」失敗，球團還滿足了他「換總A」的願望，不過美媒ESPN記者羅威（Zach Lowe）指出聯盟各隊又開始探詢杜蘭特的交易可能性。畢竟球隊現況不穩，厄文合約剩最後一季，拆掉重建也是個選項。
烏度卡在專業領域是個優秀的總教練，沒想到他不擅長處理個人感情，雖然他沒有違法行為，終究是觸犯球團規定而遭禁賽。籃網假使貪圖戰力而延攬烏度卡，這個球季的肥皂劇恐怕就演不完了。籃網的代理總教練是凡恩（Jacque Vaughn），塞爾提克代理總教練是馬祖拉（Joe Mazzulla），兩隊都在尋找新帥人選。
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