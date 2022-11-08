League sources say there have been some "strong voices" urging Joe Tsai to back off the Nets' intent to hire suspended Celtics coach Ime Udoka as Steve Nash's successor given the considerable turmoil Brooklyn has already faced this season.



More to come: https://t.co/LGN9cVpMwn — Marc Stein (@TheSteinLine) November 7, 2022

籃網解雇總教練納許（Steve Nash）之後，外傳新帥人選將是塞爾提克總教練烏度卡（Ime Udoka），然而該計畫面臨強烈反對聲浪，力勸老闆蔡崇信重新考慮是否聘用烏度卡。塞爾提克將烏度卡禁賽1季，同時允許烏度卡接觸其他球隊，所以籃網願意的話是可以挖走他的。

根據NBA記者史坦（Marc Stein）報導，反對雇用烏度卡的原因是籃網內部麻煩已經夠多了。班西蒙斯（Ben Simmons）各種理由無法上場還要領取3545萬美元高額年薪，戰力充沛的厄文（Kyrie Irving）不知為何迷上了信仰與歷史，甚至得老闆和Nike出面懲治才迫使他回頭。

杜蘭特（Kevin Durant）季外請求「賣我」失敗，球團還滿足了他「換總A」的願望，不過美媒ESPN記者羅威（Zach Lowe）指出聯盟各隊又開始探詢杜蘭特的交易可能性。畢竟球隊現況不穩，厄文合約剩最後一季，拆掉重建也是個選項。

烏度卡在專業領域是個優秀的總教練，沒想到他不擅長處理個人感情，雖然他沒有違法行為，終究是觸犯球團規定而遭禁賽。籃網假使貪圖戰力而延攬烏度卡，這個球季的肥皂劇恐怕就演不完了。籃網的代理總教練是凡恩（Jacque Vaughn），塞爾提克代理總教練是馬祖拉（Joe Mazzulla），兩隊都在尋找新帥人選。