AV導演圤智雨曾替網紅鄧佳華編導AV作品《華根初上》，讓他知名度就此大漲，近日更無預警認愛女星李妍瑾，可以說是事業愛情兩得意，不過昨（7日）卻公開表示將減少拍AV的產量，並透露背後原因，引發網友議論。

AV導演圤智雨先前舉辦素人AV男優海選，選出遞補冠軍「小胖」，預計本月將和「暗黑楊丞琳」孟若羽合拍AV，不過卻突然表示將減少拍AV 的case，接著吐露背後原因：「我知道大家對AV話題很感興趣，但因爲水瓶座的我膩了，想玩別的東西了，所以接下來會減少AV接案」，接著強調：「一方面是膩了，二方面是那個圈子沒正常人。」

李妍憬公開認愛圤智雨後，未料雪碧竟不避諱表示曾與男方交往過，讓她難掩怒火砲轟雪碧「不是前女友，是前砲友」，更大嗆「不要佔用我男人的時間」，火藥味相當濃厚，雪碧事後也發文寫道：「別為了不值得的人事物煩惱，及時行樂最重要」，雖未直接表明所指何事，但不難看出內心相當無奈。

沒想到經歷雪碧事件後，李妍憬又發文驚爆：「隨時分手也正常」，她解釋主要是男方發文表示自己把過很多女神，還教網友怎麼把女神，才忍不住嗆聲：「你是在炫耀還是說我們公開完就分手，你再去把一個，你是都在想什麼，在寫我跟你算是商業結合，所以你對我沒感情？那趕緊分分，你會做人的話，我就不用接姐妹那麼多抱怨你的電話，你以後寫文給我好好尊重女性」。