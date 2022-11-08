前東森主播陳海茵離開主播台後，轉型當主持人，離開高壓環境的她，時常在社群平台上曬出自己的生活點滴。近日，她前往帛琉遊玩，PO出一張全身塗滿火山泥的泳裝辣照，香豔畫面讓網友直呼「白雪公主出現了。」

陳海茵在昨（7）日時罕見曬出一張身穿比基尼的照片，只見鏡頭前的她全身上下塗滿白色泥巴，肌膚白嫩有光澤，好似白雪公主再現。原來，她日前飛去帛琉旅遊，在知名景點「牛奶湖」享受當地養顏美容特產的火山泥。讓不少網友相當羨慕。

此外，陳海茵還加碼曬出在其他景點的照片，水母湖、無人島、藍色珊瑚礁等各種景色都一一在照片中呈現。悠然閒適的她對著鏡頭笑得相當燦爛，還快樂舉著藍色海星當作是戰利品，一襲洋裝穿在身上，一點也看不出已經是生過小孩的媽了。

貼文一出，讓網友興奮直呼「穿比基尼展露好身材，太有自信了，真讓人驚為天人呀」、「太羨慕海茵姊姊了」、「文美，人美，風景美」、「難得看你穿比基尼身材實在太漂亮了」、「妳有任意門嗎，不然怎麼這麼好《秒出國》。」