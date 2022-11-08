警大校長陳檡文日前遭爆2017年擔任警政委員時，曾與博弈業者林秉文等人出入信義區「88會館」招待所引起外界爭議，內政部長徐國勇對此還下令政風室嚴查，未料近日網路又瘋傳徐國勇與陳檡文多年前同桌吃飯喝酒照，在座者還有民進黨籍立委余天與蘇巧慧等人，對此徐國勇表示，這是余天邀請的活動，餐敘地點在板橋海釣族餐廳，一切公開透明，照片上不寫時間地點，發布者居心叵測。

徐國勇表示，這照片可能是2016年初，六年半前擔任不分區立委時，受新北市黨部主委余天邀請參加活動。徐部長另表示，日期已久，記憶已然模糊，當天余天還有邀誰、他事先根本不知道，當時也沒有拍攝任何照片，但從網路流傳的照片中，可以看出都是新北市的人。

徐國勇強調，照片地點應該在海釣族餐廳，是公開透明場合。獅子會、社團、同鄉會等都在那裡餐敘，是一家平價餐廳，地點及餐敘對象都很正常，且透明公開，並無不可告人之處。PO照片的人，既有照片卻故意不寫時間、地點，居心叵測。呼籲有心人士不應看圖說故事，亂做不正當聯結。