高雄一名女子小芳（化名）去年在網路上認識一名男子，男子用假照片稱自己性能力很強，與她簽定性愛條約，還用「雙面手法」誘騙小芳與自己假扮的哥哥發生關係，並勒索小芳30萬，還說不然讓小芳女兒陪他睡一晚，法官認定詐欺取財和恐嚇取財未遂，合併判處有期徒刑8月，可上訴。

判決書指出，男子去年6月以「A男」身分在臉書社團「靠北婚姻543-兩性無禁忌情感討論區」認識小芳，並傳送別人照片掩飾身分，吹噓自己性能力很強、經濟能力闊綽等，博得好感後誘使小芳提供自慰影片並簽訂性愛契約，之後他稱自己與哥哥有遺產糾紛，希望小芳與哥哥發生關係，做為談判遺產的籌碼，事成後會給小芳300萬報酬。

沒想到小芳答應後，男子再冒充是「A男哥哥」，同年7月2日10時許在高雄某汽車旅館與她發生關係，男子又以「A男哥哥」身分傳訊威脅已經知道小芳目的，要對兩人提告仙人跳及詐欺，還說「A男」已私下賠償200萬，要小芳拿10萬和解，男子之後再「A男」身分跟小芳說任務失敗，還威脅要把自慰影片拿給小芳父母、家人看，勒索30萬，小芳給錢後封鎖男子並報警提告。

男子到案坦承犯行表示，和解金10萬元只有收到4萬元，但檢方發現楊男於同年7月5日提領過11萬元；法官認為男子用不肖方式詐取小芳的錢財並恐嚇，使其心生畏懼，念及他犯後坦承犯行，態度尚可，因此依犯詐欺取財罪處6月徒刑，恐嚇取財未遂罪處4月徒刑，應執行有期徒刑8月，可易科罰金，全案可上訴。