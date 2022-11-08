民進黨台北市長候選人陳時中日前被國民黨台北市議員徐巧芯踢爆10月餐敘後，摟著一名人妻並與她牽手，痛批這是「伸鹹豬手」，但民進黨立委管碧玲昨（7）日表示，這是大家互相扶持的溫暖鏡頭，對於管的說法，東吳大學教授施正鋒除質疑好朋友就可以這樣嗎，也強調「朋友之妻不可戲」。

對於徐巧芯的爆料，管碧玲昨在臉書發文稱：「徐巧芯下跪求饒，都不必原諒她！更多的照片出來了，那是走到有高低差、階梯的路面時，大家互相扶持的溫暖鏡頭！敏宜在關照丁醫師，副院長和執行長在關照阿中，是副院長牽著阿中，不是阿中牽著副院長！走路時候，大家互相關照著安全的美德，被抹黑成齷齪邪惡的造假胡說！徐巧芯這種惡劣行徑，下跪求饒，都不必原諒她」。

而施正鋒昨在中視政論節目《庶民大頭家》針對此事發表看法，他提到，男女之間還是該有起碼的分際，例如搭捷運時男生應盡量不站在女生背後，搭手扶梯時也該維持安全距離，「男生大概隔一個（踏板），女生至少隔兩個」，施更透露，自己若碰上穿短裙的女性，「寧願走很後面，重新再來（搭一次手扶梯）」。

至於管碧玲認為陳時中摟人妻、兩人十指緊扣是友人間的互動，施正鋒認為就算是好朋友也不代表可以如此，「朋友之妻不可戲」。