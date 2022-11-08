桃園市長最新民調顯示，國民黨候選人張善政以36％的支持度奪冠，領先民進黨候選人鄭運鵬的30％；看好度的部分，則有35％的民眾看好張善政能夠勝選，鄭運鵬的看好度為26％。對此，前國民黨立委林郁方認為，看好度跟還沒有決定的選民中間有關係，很多沒決定的選民的態度很重要，因此他認為，把看好度放一起來看，張善政的贏面比較大。

林郁方7日在政論節目《少康戰情室》中分析《聯合報》最新民調，並認為看好度跟還沒有決定的選民中間有關係。林指出，很多還沒決定的選民的態度很重要，現在做民調時，(很多人)不會告知支持誰，但被問及看好度，會不小心透露比較喜歡的人是誰。林郁方認為，把看好度放一起來看，張善政的看好度贏9%，贏面比較大，因為可能有更多的票歸到張善政身上。

林郁方也提及，所有選舉很多因素，最後還是要看候選人本身。林郁方認為，張善政越打越有鬥志，他說選民當初喜歡張善政是認為張就是善人，但林郁方直言，政治人物若太善良、軟綿綿的樣子，「這是不好的」，畢竟是要當這麼大的都市的市長。林郁方觀察到，現在看到張善政講話有戰鬥的味道，(這個改變)會讓很多中間選民覺得這個人有魄力。他認為張善政行政經驗很豐富，學歷、經歷都不錯，做人也非常好，但會覺得張不太有魄力，也會猶豫該不該選他當市長。但林郁方說張善政現在露出比較強悍那一面後 ，「我認為支持他的人會變得越來越多」。