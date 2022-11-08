胸腔科名醫蘇一峰現身留言，獲得大批網友按讚。（圖／截自徐巧芯臉書）

國民黨台北市議員徐巧芯6日公布民進黨台北市長候選人陳時中餐敘照片，質疑陳對已婚的台北市聯醫松德院區副院長李雅玲牽手、摟肩，有酒後失態之嫌。此舉就連胸腔科名醫蘇一峰也十分關注，特別到徐臉書留言表示：「今晚綠營的廁（側）翼都不能睡了，趕快被叫來這裡加班帶風向滅火！」蘇並強調，自己隔天一早也會發文助陣，讓更多人看到陳摟人妻的舉動。

徐巧芯6日在臉書發文指出，10月6日晚間6點多，頂級粵式餐廳「喆園」，用餐的包廂是喆園最大的VIP「喆園廳」，一晚低消要價8萬。不過陳時中狀態或許是微醺，一直摟著北市聯醫松德院區副院長李雅玲，且從圖片上看來還滿大力的，並且一直握著李的手，而李的丈夫丁金聰也在現場，陳直到幕僚催促才依依不捨的離去，「白話文就是傳說中的『鹹豬手』啦」。

蘇一峰也現身留言：「今晚綠營的廁（側）翼都不能睡了，趕快被叫來這裡加班帶風向滅火！明天我一早也發一篇！讓更多人看到！」此留言獲得約1500個讚，迴響熱烈。

網友紛紛回應蘇一峰：「蘇醫生不小心爆出綠側翼下個動作了」、「唉唷！人家綠側翼才要出手，就被你提前破哏了」、「英國官員只是開會偷喵A片就被要求下台了，現在在檢討一個要選舉的人藉酒裝茫10指緊扣，狂摟人妻，還有人護航！」「笑死，綠營側翼拿徐巧芯跟馬英九合照握手來類比。合照握手跟被拍到牽手、摟肩是兩回事，484當大家智商都不高？」

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