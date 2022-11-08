新北市永和一名患有唐氏症的謝姓男子，因買炸物忘帶錢，遭店老闆報警，連日來引發軒然大波。謝男母親蕭姓女士昨晚呼籲媒體、網友適可而止，她無意把炸物店搞垮。沒想到臉書PO文隨即被寫成即時新聞，她直呼「天啊！太快了，那我是不是要消失」。

因40元而報警的店老闆，友人轉述他這幾天身心狀態極差，服用抗焦慮藥物。蕭女士不再要求老闆道歉，透過臉書表示，希望這一切可以停止，「在此聲明本人和老闆無冤無仇，更沒有要把店搞垮，請讓一切恢復平靜」。

蕭女士6日下午找《中時新聞網》報導事件經過，新聞曝光後迅速發酵，演變成網友聲援唐寶寶，群起PO文、刷負評，不斷轟炸炸物店，老闆更被起底，成為當地不受歡迎人物。

據了解，該名唐寶寶第一次遇到警察盤查，整個過程讓他回到家仍心有餘悸，擔心自己被抓走，晚上睡不好甚至頻做惡夢，還自責地向父母道歉。蕭女找上媒體，希望為弱勢的唐寶寶發聲，卻沒料事情會演變到這種程度。