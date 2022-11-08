國民黨台北市議員徐巧芯日前爆料，指出民進黨台北市長候選人陳時中在餐敘後摟人妻，是伸出「傳說中的鹹豬手」。無黨籍台北市長候選人黃珊珊被問到相關問題時，認為選舉應該回到本質，並說「舒不舒服是當事人的事情」；對此，前立委蔡正元認為，黃珊珊身為女性政治人物，卻以舒不舒服的標準面對性騷擾事件，怒批「黃珊珊實在不適合參選市長，比較適合去當陳時中的辯護律師」。

蔡正元昨（7）日在臉書表示，MeToo反性騷擾運動近幾年在全球風起雲湧，對於「舒不舒服」的性騷擾標準早已口誅筆伐，但黃珊珊身為女性政治人物，卻認為若女性當事人沒有表達不舒服，此事就不值得談論，思想太過落伍。

「說不定明天，民進黨政府就有辦法，要在公家單位服務的男女當事人，出面表示『沒有不舒服』！」蔡正元指出，陳時中的政治權勢遠大於男女當事人，難道只要當事人沒有表達「不舒服」之意，就是無關市政嗎？

蔡正元質疑，市政府是性騷擾案件的主管機關，但若市府的男性高官都學習陳時中的行為，對女性下屬如此這般，未來是否也要先調查女性下屬是否舒服？「看起來，黃珊珊實在不適合參選市長，比較適合去當陳時中的辯護律師」。

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