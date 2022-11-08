「金曲台語歌后」曹雅雯今年3月在演唱會上突曝是雙性戀，坦言過往曾交過2任女友，更說30歲之後對婚姻不懷抱憧憬。但今有消息傳出，曹雅雯其實早在30歲前就已經祕密結婚，丈夫不僅是台南同鄉，兩人當年就是在歌唱比賽中相識，進而交往結婚。

今年3月曹雅雯在一場演唱會中，突然向粉絲們宣布自己是「雙性戀」，還自曝心中女神就是邵雨薇，甚至大方說：「不排斥與女生交往。」，還根據自己交往過的經驗吐出，與男女生交往上最大的差異在體味「女生香很多耶。」，但據《鏡周刊》報導，金曲歌后其實已經結婚多年，老公住台南，因為遠距離而婚姻亮起紅燈，似乎處於分居狀況。

其實曹雅雯私生活十分低調，對於早在7、8年前就低調結婚一事，傳當時她一心想要拚結婚事業，為了維護形象，加上丈夫也是圈外人，彼此決定不公開結婚狀態，所以圈內人幾乎都沒有聽說過這個喜訊。

對於曹雅雯祕婚一事，早前她受訪時自稱單身多年並說：「單身你們都不信啊，就一直單身，我就沒那種感覺。」追問她能否接受「女女戀」，她無預警自爆是雙性戀：「我不排斥（跟女生），我是雙性戀啊，不然我幹嘛參加彩虹大平台。」坦言曾交過2位女友，在關係中她的個性比較像男孩子。如今爆出「祕婚」一事，曹雅雯尚未回覆。