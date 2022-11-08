新冠病毒不停變異，疫情指揮中心昨天公布本土出現首例BQ.1個案，重複感染的案例也不斷增加，台南一名28歲OL接種過3劑疫苗，8月底首次染疫後，11月初又確診，2個多月就中兩次新冠，又是在月初、月底工作最忙的時候，讓她對同事相當內疚。

《聯合報》報導，台南一名28歲的女性上班族8月底辦完公司活動後首次確診，最近媽媽在職場染疫，她幫媽媽量體溫、快篩又被傳染到，2個多月確診2次，但症狀都很輕微，視訊看診的醫師說她可能是被不同變異株攻擊。

這名OL指出，同事間輪流確診大家都會互相幫忙，但月初、月底是工作最忙的時候，她卻確診請假2次，對同事非常不好意思，也覺得自己要更小心，怕再確診第3次同事恐怕就要翻臉了。

疫情指揮中心統計，全台約3萬名確診者在3個月內二度染疫，其中2%的人相隔不到1個月，過去林口長庚醫院兒科急診醫師吳昌騰在臉書表示，在疫苗保護力減弱之下，二度感染的情況將會增加，且一個人染新冠肺炎的次數沒有限制，甚至很多人已經感染好幾次，雖然過去研究認為新冠康復後免疫力可持續3個月到幾年，但在Omicron流行期間已經不同，最短1個月內就再度感染新冠。