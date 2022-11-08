張庭和林瑞陽經營的「達爾威」公司涉嫌傳銷遭查，連帶好友陶虹也遭波及，傳聞最高可能被判定罰款100億人民幣（約440億台幣），而在去年遭調查時，林瑞陽的兒子林禹剛好發文寫下：「這是我工作以來，最開心的一年」，看似在慶祝新年，但由於時機敏感，多少讓網友覺得有「大仇得報」的意味。

林禹對父親林瑞陽的怨恨有這麼深?根據《三立新聞網》報導，知情人士表示他的母親是影壇紅極一時的女星曾哲貞，曾出演過《八千里路雲和月》、《婉君》、《啞妻》等電影，在20歲時不顧外界反對嫁給當年還窮困潦倒的林瑞陽，婚後育有一兒一女，一家四口的甜蜜生活令外界稱羨不已。

不過隨著林瑞陽成名走紅，竟與張庭爆出婚外情，戀情曝光後引發軒然大波，張庭更被指是主動勾引男方，鋪天蓋地的輿論讓她難以招架，因此大動作召開記者會澄清，更在媒體面前淚崩表示：「我只是想談一場單純的戀愛，不知道事情為什麼會變成這樣」，最後林瑞陽與曾哲貞選擇離婚，林禹則是刪除與父親林瑞陽的聯繫方式。

去年底，林禹曾發文曬出許多照片，細細回顧2021年的點點滴滴，接著表示：「這是我工作以來，最開心的一年」，雖然看似在慶祝新的一年到來，不過當時張庭及林瑞陽恰好涉嫌不當傳銷遭受調查，多少讓外界都有種大仇得報」的意味。