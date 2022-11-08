安勤(3479)很榮幸有機會與北捷、元太(8069)科技合作，參與「台北捷運再設計」計畫，將安勤所開發的25吋全彩與四色電子紙應用在捷運中山站，做為電子紙車站告示架。電子紙耗電量極低，僅在畫面切換時會產生耗電量，遇到電力中止時仍能保持斷電前的圖形資訊，若有移動需求可搭配安裝在電子紙後方的輕薄行動電源即可到處移動不設限。

另外，可透過雲端即時上傳與更新資訊，大大降低製作告示成本與製作時間的等待，同時達到節能減碳的功能。電子紙告示架於車站機動安排使用，像是設備(如電梯、電扶梯等)故障緊急告示、車站宣導相關資訊、大型活動路線指引等等，配合車站各種場合靈活運用、即時顯示，更可有效減少詢問處玻璃上張貼大量公告的問題。

安勤為Intel物聯網解決方案聯盟(Intel Internet of Things Solutions Alliance)鈦金級會員(Titanium Partner)之一，為專業嵌入式工業電腦製造商，致力於提供完整的智慧零售、智慧醫療、智慧製造、智慧交通與嵌入式解決方案。

安勤彩色電子紙是全球首款彩色電子紙，電子紙看起來像紙，摸起來像紙，提供近似真實紙張的閱讀介面。電子紙採用反射式技術，使電子紙本身不需要背光、沒有藍光，不傷害眼睛，即便在光源很亮的環境下也不炫光，且各角度都可以看得清楚。也因為沒有背光模組，可節約電力，大幅提升待機時間。另外，電子紙的「雙穩態」技術特性，即使移除供電來源，電子紙顯示器上的畫面仍然能持續顯示，不會消失。很適合做為醫療場域、交通運輸場域、戶外與室內場域的各式應用使用。