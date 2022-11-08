信錦(1582)受惠於美元升值匯兌收益貢獻，單季稅後盈餘為1.61億元，年增116%，累計前3季每股盈餘為2.77元，信錦加速東南亞廠區營運以分散生產據點，減少地緣政治可能帶來的風險。

受總體環境與產業庫存調整影響，信錦第3季合併營業收入為24.58億元，年減6%，單季毛利率約為16%，營業利益約為0.57億元，業外部分受惠於美元升值的匯兌利益貢獻，稅前盈餘為2.44億元，歸屬於母公司的稅後淨利約為1.61億元，分別較去年同期成長97%及116%，以期末股本計算，單季每股盈餘約為1.31元。

信錦前3季合併營收為80.26億元，年增8%，合併毛利率為16%，營業利益率為3%，營業淨利為2.6億元，稅前盈餘為5.66億元，歸屬於母公司的稅後盈餘為3.43億元，每股盈餘約為2.77元。

信錦表示，受全球消費需求減緩之影響，產業正面臨庫存調整的極大挑戰，公司將加強成本控管，同時加速東南亞廠區的營運以分散生產據點，強化供應鏈的安全與韌性，並減少地緣政治可能帶來的風險，公司亦將持續整合集團資源，提升產品開發效率，增加產品應用範疇，儲存營運量能並強化財務結構。