Honeywell漢威聯合（NYSE：HON）2022年第三季營運表現強勁，財報各項指標均達到或超出財測展望區間。公司對此調升全年營運展望，包括調升自體營收成長區間低標、調整後每股盈餘區間及部門毛利率展望區間。

漢威聯合第三季合併營收89.51億美元、年增6％，其中自體營收年增9％，表現符合財測預期。歸屬母公司稅後淨利15.52億美元、年增23％，稀釋每股盈餘2.28美元、調整後每股盈餘2.25美元，優於財測預期的2.1～2.2美元。

漢威聯合第三季營益率19.5％、年增0.9個百分點，排除Quantinuum量子計算公司業務影響為年增1.1個百分點。部門毛利率21.8％、年增0.6個百分點，排除Quantinuum業務影響為年增0.9個百分點，優於財測預期的持平至年減0.3個百分點、年增0.1～0.4個百分點。

漢威聯合董事長暨執行官杜瑞哲（Darius Adamczyk）表示，儘管供應鏈持續面臨挑戰，但在高性能材料、商用航空和建築產品業務雙位數強勁成長帶動下，集團仍繳出合併營收年增6％、自體營收年增9％佳績，所有指標均達成或超出展望預期。

杜瑞哲指出，漢威聯合第三季未交貨訂單金額為291億美元、年增9％，維持接近新高水準，使集團在宏觀經濟不確定性日益增加下，對需求前景仍充滿信心，預期將持續受惠近年來的數位轉型投資效益顯現，能積極因應通膨、提升毛利率並使每股盈餘優於財測高標。

展望後市，基於第三季業績及第四季展望，漢威聯合預估今年全年合併營收將介於354～357億美元，其中自體營收年增6～7％，優於先前預期的5～7％。部門毛利率估介於21.6～21.8％，提升0.6～0.8個百分點，優於先前預期的21.3～21.7％、提升0.3～0.7個百分點。

漢威聯合預期全年調整後每股盈餘為8.7～8.8美元、年增8～9％，優於先前預期的8.55～8.8美元、年增6～9％。營運現金流估介於52～56億美元間，自由現金流則預期介於47～51億美元間，與先前預期相同。