集邦科技公布11月上旬面板報價，TrendForce研究副總范博毓指出，TV面板在10月份正式止跌反彈後，目前觀察大陸品牌客戶需求仍在，面板廠也很積極的想要持續拉高價格水準，預期11月份漲價態勢將可延續。

集邦11月上旬最新面板報價顯示，TV面板部分，65吋面板均價108美元、55吋均價82美元、43吋均價49美元、32吋均價28美元，都比10月下旬報價高出1美元。

范博毓表示，預期32吋到65吋全尺寸11月都有機會調漲2美元，75吋預期持平。由於需求回溫，過去幾個月面板廠刻意壓低的稼動率近期似乎又有上調的跡象。稼動率的上調會不會讓好不容易起漲的面板價格又受到壓抑，在接下來幾個月值得關注。

Monitor面板部分，11月上旬27吋面板均價62.7美元，23.8吋均價48.6美元，21.5吋均價41.3美元，都與上個月持平。

Monitor面板需求疲弱，面板廠持續透過減產來控制產出，降低庫存水準，面板價格跌幅也持續朝收斂方向移動。目前預計11月21.5吋以下的小尺寸面板將全面止跌，23.8吋與27吋等主流尺寸則預計全月將下跌0.5美元。

Notebook面板部分，最新報價17.3吋均價為38.3美元，15.6吋均價40.7美元，下跌0.2美元；14吋均價26.4美元，11.6吋面板均價為24.8美元，除了15.6吋面板下跌外，其餘與上月下旬持平。

范博毓指出，Notebook面板因需求疲弱，面板廠積極減產，面板價格跌幅也持續收斂中。目前預期本月11.6吋持平，14吋/15.6吋 HD TN面板預計本月下跌0.1美元，14吋/15.6吋FHD IPS面板預計本月下跌0.6美元。