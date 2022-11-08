日勝生(2547)、中鼎(9933)成立寶鼎再生水公司，共同合作的「桃園北區水資源回收中心再生水 BTO案」昨(7)日開工動土，日勝生兼任寶鼎再生水董事長林榮顯表示，未來全期每日可提供11.2萬噸再生水的「城市水庫」。

桃園北區水資源回收中心再生水BTO計畫位於桃園市蘆竹區，面積約2.5公頃，許可期間自計畫用地於2022年6月15日交付至營運期間屆滿之日止，包含興建期3年及營運期15年，合計共18年。

第一期預計2025年興建完成，每日計畫可提供4萬公噸以上再生水，建設輸水管線約29.92公里 (含航空城輸水管線擴建約3.3公里)。其間規劃2024年下半年可開始輸送再生水給中油桃園煉油廠，2025年下半年供應至觀音工業區及南亞塑膠錦興廠(管線自行埋設)。未來全期計畫總供水量將達每日11.2萬噸，再生水系統預期將延伸至航空城產業計畫專區及大園工業區。