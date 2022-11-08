小編今（8）日精選5件不可不知的國內外財經大事。佳世達董事長陳其宏表示，這一波景氣向下對監視器影響很大，去年下半年就看到B2C需求萎縮，過去幾個月擴大到商用需求也下滑。第四季仍有通膨、升息、市場需求低迷等營運挑戰，第四季「旺季更不旺」。

今年9月佳世達出現近年來首次營收年增率轉為負數，接下來11、12月也會比去年差，第四季表現會遜於去年同期。市場黑天鵝很多，再往明年看，陳其宏直言，第一季、第二季也不會好。

【1】陳其宏：景氣寒冬才剛開始

佳世達7日舉行法說會，董事長陳其宏表示，資訊產品需求下滑，第三季旺季不旺、第四季旺季更不旺。10月營收持平，但11、12月肯定比去年差，第四季會比去年同期衰退，「節氣剛立冬，冬天才剛開始，明年上半年也不會好，大家要有過寒冬的準備。」

【2】防踩爛尾樓 行庫祭五大禁令

為避免承接的土建融案變成「爛尾樓」，據透露，大型行庫已祭出「五大禁令」管制土建融，其中更要求建商必須和銀行所指定的建經公司簽署「續建承諾」來保證房子一定會蓋到好，並且要求建商必須先出足5成的自備款存到銀行專戶，銀行才會撥出土建融貸款。

【3】怕誤觸美晶片禁令 台積要大陸客戶簽免責聲明

美國晶片禁令封鎖高階GPU輸入中國，使中國具有設計高階晶片實力的企業人心惶惶，如今傳出即將推出新品的壁仞科技和阿里巴巴旗下的平頭哥，正著手降低晶片處理速度以規避禁令。上述兩家公司的晶片代工廠台積電，則要求其大陸客戶自報產品規格，並簽署免責聲明。

【4】聯電：Q4晶圓出貨 估季減10％

由於消費性晶片庫存去化已對晶圓廠代工接單造成影響，晶圓專工大廠聯電7日公告10月合併營收下滑至243.44億元，為六個月來低點，但仍創歷年同期新高。聯電預期第四季晶圓出貨較上季減少約10％，產能利用率降至90％，但晶圓出貨平均價格將與上季持平。

【5】疫情衝擊 蘋果調降i14今年生產目標

在富士康鄭州廠染疫衝擊下，蘋果新機iPhone 14系列產能受波及，蘋果公司最新公告，鄭州組裝工廠產能銳減，目前iPhone 14 Pro機款的出貨量低於原先預期，嚴重影響年底聖誕等消費旺季。外電報導，蘋果最新修正今年iPhone 14手機的產量目標，是8,700萬支或更少，比稍早9,000萬支目標至少減少300萬支。