一名女網友在婚前買了布料，花6千元訂做2件旗袍給媽媽與婆婆，但婚後第2天，她發現婆婆竟把旗袍丟在地上當抹布踩，婆婆說因為喝酒時沾到污漬，丟進洗衣機洗後就毀了，還對她說「要就自己撿」，痛批她大驚小怪；其他網友則認為這是下馬威，「就算600也不能這樣丟在地上踩，她是在糟踏妳」。

該名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她婚前不知道要買什麼給婆婆，因此買了兩塊布花了6千元訂做兩件旗袍，分別給媽媽和婆婆，沒想到婚後第2天她發現婆婆把該件旗袍丟在地上當抹布踩，婆婆解釋是喝酒時不小心沾到旗袍，拿去洗衣機洗後，布料上面的細毛都脫落了，只好當抹布。

該女網友當下罵婆婆「媽媽！您應該問一下，旗袍不能放洗衣機」，婆婆則說已經丟在地上了，要原PO要撿就自己去撿，還說一件旗袍而已，怪媳婦大驚小怪，原PO事後發文嗆「婆婆知道旗袍訂做花6000元，她還會丟洗衣機」。

其他網友留言「心意被糟蹋還叫你自己撿，真的很傷人！看來以後也不用對她太用心了」、「跟她說一件六萬，用她兒子的錢訂做的」、「我會直接把那件旗袍撿起來，當她面前剪爛，告訴她，這是第一份送您的禮物也是最後一份」、「下馬威的意思，我會繼續當抹布踩，也會故意講…好可惜」、「以後送她紙的」、「就算600也不能這樣丟在地上踩，她是在糟踏妳」、「下馬威吧。不然就是不識貨，以後買便宜的東西給她就好」。