布瑞格曼舉著世界大賽冠軍盃。（美聯社）

休士頓太空人在主場拿下世界大賽冠軍，美國時間周一於市中心舉行盛大奪冠遊行，百萬人龍長達3英里（4.8公里）比前次2017年摘冠多出一倍。遊行中疑似互相推擠而爆發打架事件，兩位女球迷在眾目睽睽下大打出手，旁人沒制止只是拿著手機猛拍，最後是體型擁有優勢的女子取得勝利，無人受傷，警察也沒介入。

根據網友上傳的影片，身穿黑衣的壯碩女子與另一位穿著布瑞格曼（Alex Bregman）球衣、身材纖瘦的女子站著掄拳互毆，旁邊還有一位也穿著布瑞格曼球衣的女子拿手機拍攝。雙方對打一陣子，黑衣女子抓起「布瑞格曼」將她摔在地上，雖然「布瑞格曼」也試圖抓對方的頭髮，但是因體重劣勢被牢牢壓制，挨了不少拳頭。

旁人見狀還不肯去勸架，反而靠近以手機拍攝，最後是一位年輕的紅衣女子上前，以及另一位身穿艾爾圖維（Jose Altuve）球衣的男子去拉開兩人。

“We want Houston!” chants have already started before the Astros World Series parade 👀



(via @mikaylaa_cm)



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除此之外遊行氣氛相當熱烈，球迷齊聲大呼「我們要休士頓」（We want Houston），這是洋基球迷、費城人球迷當初晉級的時候喊過的口號，誓師要打敗太空人。結果沒人打得贏太空人，遊行時在布瑞格曼等人的帶領下，這句口號被太空人球迷原封不動地奉還給對手。