《戲說台灣》班底女星李宇柔(現改名:陳曼菲)人生幾經波折，和監視器工程師老公婚後育有1子1女，求子路卻非常坎坷，不但前後流產超過10次，得來不易的兒子又罹患罕病。沒想到最近她又驚爆住院，之後更延燒出不滿女兒和小S女兒許老三當朋友，掀起大批網友湧入臉書洗版，氣得忍無可忍提告，舊事也遭到網友掀出。

李宇柔10月底在臉書發文，透露自己不想女兒和小S女兒許老三走太近，心疼女兒「當小ㄚ嬛陪跳」也要搶著當閨密，引發輿論譁然，緊接著有人挖出她上月底的貼文自曝對女兒「算總帳」替女兒剪了「狗啃髮型」，情緒還頗為激動，遭網友向警局檢舉疑似家暴，陳曼菲也證實警方找上門問話。事後，她紛紛刪去爭議貼文，最新動態中，她放狠話將對「暗中鬼鍵盤俠」網友提告。

對此網友還持續翻出她驚人過往行為，李宇柔某次開特斯拉出車禍，李宇柔不放心家中的罕病兒牛牛，竟讓女兒接受警察的問話，當時曾發文提及女兒向警方道歉：「我哥哥生病在家，我媽媽不喜歡在外面太久，丟我哥哥跟外傭在家，對不起我媽媽臉很臭，她急著回家啦！」。不過李宇柔也承認當下處理狀況失當，也透露女兒教訓自己的內容：「妳急著回家找哥哥，可是妳真的撞到人了，妳在車禍現場還在做自己的事，讓我去跟警察講話，妳不能這樣子，妳一句對不起都沒有說。」李宇柔聽完這段話有些愣住，「我覺得我該跟她說些什麼，但我還在想，我錯了，我該怎麼說？我該說什麼？明天放學再說吧。」最終也不知事件後來如何處理。