國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／資料照片）

大批網友湧入臉書，為國民黨台北市議員徐巧芯加油打氣。（圖／截自徐巧芯臉書）

國民黨台北市議員徐巧芯6日公布民進黨台北市長候選人陳時中餐敘照片，質疑陳對已婚的台北市聯醫松德院區副院長李雅玲牽手、摟肩，讓綠營急開記者會因應，為政壇投下震撼彈。大批網友盛讚，徐不僅反應快、空戰強、戰力驚人，許多重擊綠營的猛料也都是由其所爆，今年底議員選舉她可望成全國最高票議員。

徐巧芯6日公布陳時中「摟人妻」照片後，7日又再於臉書發文爆料，她會拿到這組照片，其實是因媒體無法刊登；該媒體本來連文字稿、標題都已完成，無奈最後無法上刊，因此才會將內容提供給其他媒體、政治人物，她痛批當今媒體環境反被當權者所監督。

不僅如此，徐巧芯加碼抨擊，陳時中與民進黨大可以說「誰沒牽手過」、「這是在表達禮貌」，或者「這是我們的日常」，並且明確的告知大眾自己並不會更改與女性相處的分際，未來擔任市長以後也會依然故我。只是這樣的價值觀與她差異非常大，市民朋友覺得陳的行為是否合適，交由大家透過選票來判斷。

此文獲得破1.1萬個讚，迴響極度熱烈。徐巧芯的一系列爆料，在網路皆引發暴動，網友紛紛湧入其臉書留言：「全國最高票議員，加油！」「巧芯真的有夠神，邁向全國最高票！」「我猜巧芯年底會是全國最高票議員」、「難怪之前傳出民進黨要特別編列一組專門對付徐巧芯，嚇破綠膽的神級實力」、「好多猛料都是巧芯爆的，戰功赫赫」、「大家一起挺巧芯」、「巧芯太棒了，加油」、「巧芯超讚高票當選」、「徐巧芯+游淑慧，藍營兩大女戰神！」